Aquilani su Allegri: "Felice di aver lavorato con lui al Milan, mi ha fatto giocare tanto"

Alberto Aquilani, ex centrocampista rossonero e attuale tecnico della Primavera della Fiorentina, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di Massimiliano Allegri, suo ex allenatore al Milan: "Sono felice di aver lavorato con lui. Ho avuto sempre la sua fiducia e mi ha fatto giocare tanto. Non è un caso se Allegri ha vinto così tanto poi alla guida della Juventus".