Arezzo, ecco Cerci: “Per me è una grande opportunità di rilancio”

Per me è una grande opportunità di rilancio. La mia condizione? Mi sono allenato con un mio preparatore anche se mi manca il pallone. Non vedo l'ora di mettermi a disposizione del mister. Voglio essere protagonista quando starò bene. Non ho mai giocato in questa categoria ma qualcuno dei miei compagni l'ho affrontato in passato". Queste le prime parole in amaranto, riportate da arezzonotizie.it, di Alessio Cerci, nuovo attaccante che andrà a rinforzare le fila dell'Arezzo dopo aver vestito in passato le maglie di Torino e Atletico Madrid e nell'ultima stagione della Salernitana in Serie B.