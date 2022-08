Athletic Club-Valencia, le formazioni ufficiali: seconda da titolare per Castillejo con Gattuso

Fonte: tuttomercatoweb.com

Alle 17:30, nel programma del turno di Liga, scende in campo il Valencia di Gattuso, impegnato a Bilbao contro l'Athletic. Di seguito le formazioni ufficiali, in cui trova posto per la seconda volta su due dal 1' l'ex milanista Castillejo.

Athletic Club (4-3-3): Simon; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Sancet, Vesga, Muniain; N. Williams, I. Williams, Berenguer.

Allenatore:

Valencia (4-3-3): Mamardashvili; Correia, Gabriel Paulista, Diakhaby, Vazquez; Musah, Guillamon, Soler; Castillejo, Duro, Lino.

Allenatore: Gattuso.