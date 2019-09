Mario Balotelli è stato convocato da Corini per la sfida di questa sera contro la Juventus. L'ex rossonero, dopo la squalifica di quattro giornate, potrebbe quindi esordire contro i campioni d'Italia. Il classe '90 non gioca in campionato dal 14 maggio 2016, quando giocò 45 minuti a San Siro nella sconfitta del Milan contro la Roma.