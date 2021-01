Benevento, Vigorito scherza: "Esonero Inzaghi? Lo farei giocare in attacco"

L'ex allenatore e giocatore del Milan, Filippo Inzaghi, dopo aver ottenuto la promozione dalla Serie B alla Serie A con il Benevento nella passata stagione, si sta ripetendo quest'anno a grandi livelli sulla panchina del campani. Il Benevento infatti, si trova a 21 punti dopo 16 giornate (tanti quanti ne aveva conquistati nella sua prima stagione in Serie A nel 2017/2018). Il Presidente del club, Oreste Vigorito, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, e scherzando ha detto: "Ho detto a Pippo che se lo esonero come allenatore, lo rimetto in campo, ma da centravanti. Quando si allena con la squadra fa ancora certi gol come ai tempi del Milan, e dovreste vedere come esulta".