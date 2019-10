Bertolacci riparte dalla Sampdoria: un anno di contratto e voglia di rifarsi

Andrea Bertolacci è, di fatto, un nuovo giocatore della Sampdoria. L’ex centrocampista del Milan, andato a scadenza di contratto lo scorso 30 giugno, ha trovato l’accordo con la società blucerchiata per un contratto annuale. Dopo aver superato le visite mediche, Bertolacci ha apposto la firma sull’accordo, ma sarà a disposizione di Eusebio Di Francesco a partire da lunedì e sfrutterà la pausa per le nazionali per entrare ancor di più in condizione per provare a tornare sui suoi standard dopo aver passato una stagione, di fatto, in naftalina al Milan. La Sampdoria è stata la scelta più funzionale alle sue esigenze ed è arrivata dopo che altri club di serie A, nel corso del mercato estivo, lo avevano cercato