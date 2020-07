Bierhoff su Rangnick: "Ha ancora tantissima motivazione e fame"

In merito al possibile arrivo di Ralf Rangnick al Milan, l'ex rossonero Oliver Bierhoff ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Di una cosa sono certo, perché ho avuto delle chiacchierate molto interessanti con lui: di testa non è mai fermo. E’ sempre lì a pensare ai suoi programmi, a studiare e nonostante la sua età ha ancora tantissima motivazione e fame. Per questo quando si farà vedere sarà molto caricato".