Bierhoff sul Milan: "Ci vuole tempo e serve continuità"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Oliver Bierhoff, ex attaccante rossonero, ha rilasciato queste parole sugli ultimi anni difficili del Milan: "Capitano degli anni in cui anche i grandi club vanno in difficoltà, se diventa un periodo lungo è perché non si è vista una strada chiara. Adesso ci vuole tempo e serve continuità. Il calcio è sempre più un business, lo sappiamo, ma mi sorprende che in una città come Milano, il Milan con la sua grande storia debba aspettare chi investe bene".