Boban su Dinamo Zagabria-Milan: "Il Diavolo ha più qualità, ma i croati venderanno cara la pelle"

MilanNews.it

Zvonimir Boban, doppio ex di Dinamo Zagabria e Milan, ha parlato così a "Radio Anch'io lo Sport" su RaiRadio1 del match di domani sera tra i croati e i rossoneri: "Ovvio che il Milan può vincere contro la Dinamo Zagabria. La qualità è dalla parte del Milan anche se i croati venderanno cara la pelle. Non sarà semplice, come non lo sarà per me visto che sono le due squadre della mia vita. Andrò allo stadio. Il Milan ha già impostato tante cose, ci sono ancora dei ruoli da rinforza ma dipenderà anche dalle ambizioni societarie. Dipende da quanto vuoi investire per tornare al top. Alcune cose non sono da Champions, bisogna pensare in grande altrimenti è difficile tornare al top".