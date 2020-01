Bordeaux, Bellanova partirà a gennaio: Atalanta e Verona in pole

L'avventura al Bordeaux di Raoul Bellanova potrebbe già essere giunta al termine. Il terzino classe 2000 infatti non è stato molto utilizzato da Paulo Sousa e gradirebbe cambiare aria. La società francese è disposta a cederlo in prestito con diritto di riscatto e le pretendenti all'ex Milan non mancano. Rifiutate le proposte di Genoa e SPAL, Bellanova, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sta seriamente valutando le ipotesi Atalanta ed Hellas Verona, che, al momento, sono in pole per aggiudicarsi il giocatore.