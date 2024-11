Bournemouth, l'ex Milan Kerkez nel mirino di Liverpool e United

Dopo due anni di Premier League con indosso la maglia del Bournemouth per Milos Kerkez, esterno mancino classe 2003, stanno arrivando le sirene dei top club. Stando infatti a quanto riportato da SkySports, il giocatore transitato dal settore giovanile del Milan avrebbe attirato su di se le attenzioni del Liverpool che ha già iniziato il corteggiamento e del Manchester United che è alla ricerca di un titolare sulla fascia sinistra.

Kerkes (21) con la maglia delle Cherries ha finora messo a referto 45 presenze, con un contratto in essere fino al giugno 2028.

🚨Milos #Kerkez is drawing interest from several Premier League clubs.



Liverpool is pursuing him, and he’s also on Manchester United’s long list of options. #MUFC are actively searching for a new left-back, but the 21-year-old Hungarian is not currently at the top of their list.… pic.twitter.com/1ZWVBXPTtw