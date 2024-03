Brahim Diaz al bivio: Spagna o Marocco? Nei prossimi giorni la scelta definitiva

Oggi alle 14:25

Il Marocco ha un sogno: convincere Brahim Diaz a giocare con i Leoni dell'Atlas. La Federcalcio e il CT Walid Regragui stanno lavorando da tempo per convincere il giocatore del Real Madrid, dietro le quinte e anche pubblicamente. Qualcuno credeva addirittura alla possibilità che potesse essere convocato per l'ultima Coppa d'Africa ma il giocatore non aveva ancora la doppia nazionalità..

Adesso, però, questo sogno potrebbe essere realizzabile: secondo As, il classe '99 sta ultimando le pratiche per ottenere il passaporto marocchino, Paese d'origine del padre. Brahim aspetta però una chiamata della Spagna, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni: Luis de la Fuente, impressionato dalle recenti prestazioni dell'ex Milan, potrebbe convocarlo per la sosta di marzo, quando la Roja giocherà contro la Colombia (22 marzo) e il Brasile (26 marzo). Proprio De la Fuente fece esordire Diaz nella Nazionale maggiore, contro la Lituania: era l'8 giugno 2021 e la squadra di Luis Enrique lasciò spazio all'Under-21 a causa della positività al Covid-19 di Sergio Busquets.

Dal Marocco hanno presentato un progetto molto seducente, con Brahim che sarebbe protagonista e stella di prima grandezza. Mancano pochi giorni, poi spetterà al trequartista decidere cosa fare. L'impressione è che alla fine sceglierà la selezione africana, soprattutto se la Spagna dovesse nuovamente ignorarlo.