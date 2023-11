Braida: "Leao è indispensabile per il Milan. Camarda? Deve prima studiare e allenarsi bene"

“Il Milan mi sembra in un buon momento. Sabato aveva diverse defezioni e quando mancano giocatori importanti come Leao, che è indispensabile, diventa tutto più insidioso. Il portoghese ha qualità devastanti ed è importantissimo. Poi a parte tutto, la squadra deve giocare da gruppo per vincere, quella di oggi è una partita fondamentale. La possibilità di passare il turno ce l’hanno tutti. In caso di vittoria sarebbe una bella ipoteca. Altrimenti c’è da soffrire fino all’ultimo”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo del Milan, Ariedo Braida.

La stagione del Milan è stata fin qui un po’ altalenante.

“Sta comunque facendo bene. Il momento del derby è stato negativo ma poi la squadra si è ripresa. A volte i risultati non arrivano per mille motivi. Il Milan è il Milan. E oggi giocherà una partita per cercare di superare l’ostacolo Dortmund. In Champions la storia è molto importante e questa competizione l’habitat naturale del Milan”.

Camarda sulla cresta dell’onda. Ha esordito in Serie A a quindici anni. Da dirigente esperto cosa dice?

“Ha giocato qualche minuto, ha fatto un record. Ma deve sapere che le difficoltà iniziano adesso. Ha quindici anni, bisogna che qualcuno lo guidi con intelligenza senza pressarlo troppo. Deve andare a scuola e imparare le cose della vita. Se sarà bravo dovrà dimostrarlo strada facendo. Quando gli verranno date opportunità spero diventi un campione, sono milanista e sono felice quando si verificano queste belle storie. Oggi il mondo è cambiato: basta un gol per parlare di un calciatore, ma non è così che va il calcio. Bisogna maturare. E Camarda deve prima studiare e allenarsi bene. Poi le qualità e l’entusiasmo faranno il resto”.