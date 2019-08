Brescia, ecco Balotelli: SuperMario torna a casa

"Balotelli ritorna a casa". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera sull'ex attaccante del Milan. La più felice di tutti è mamma Silvia: dopo tanti anni in giro per l’Europa, finalmente il suo Mario torna a casa. Che è proprio casa-casa, visto che l’appartamento di Balotelli dista 300 metri dal Rigamonti: farà prima ad andare a piedi. Balo e il Brescia hanno trovato l’intesa per tre anni a 3 milioni netti a stagione in caso di salvezza. Ci sono anche bonus per Europa League e convocazione in Nazionale.