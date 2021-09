Brocchi: "Il Milan ha saputo tenere botta contro il Liverpool, avrebbe meritato il pareggio"

Cristian Brocchi, ex giocatore rossonero, ha commentato così la prestazione del Milan contro il Liverpool: "Il Liverpool è partito forte, poi giocare in casa è sempre un vantaggio in più, ma il Milan ha saputo tenere botta. E poi nel secondo tempo ha dimostrato di saper tenere bene il campo. Purtroppo è arrivato questo gol di Henderson, ma i rossoneri avrebbero meritato un pareggio. Il Liverpool ha una mediana fisica, forte e veloce. Un po' di sofferenza c'è sicuramente stata, ma reparto per reparto hanno lavorato bene. Mi è sembrato un Milan capace di rispondere colpo su colpo".