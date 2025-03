Buriani: "Quando mi ha preso il Milan ero felice e frastornato. E giocare accanto a Rivera..."

Ruben Buriani, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport in merito al suo arrivo al Milan nel 1977: "Ero felice e frastornato. Ma non per i soldi, che continuavo a mandare a casa, alla mia numerosa famiglia, ma per il Milan. Io accanto a Rivera? Madonna, mi vien ancora adesso la pelle d’oca. Gli davo del lei: era a fine carriera, ma disponibile con i giovani. Un vero leader. Poi bastava dargli la palla, partiva e sembrava teleguidata.

Se lo scudetto della stella è stato il momento più bello? Sì, sicuramente. Gioco il mio primo derby e segno due gol. Una volta, con Rivera infortunato, Liedholm negli spogliatoi distribuisce le maglie: 'Do formassione. Inisciamo da numero 10. Questa maglia quest’anno ha corso poco, oggi fasciamo correre: prendila tu, Buriani'".