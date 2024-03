Cafù, che guaio: il brasiliano deve a banche e creditori almeno 3 milioni di euro

Non arrivano buone notizie dal Brasile, in particolare da ciò che è emerso riguardante la situazione finanziaria dell'ex storico terzino rossonero, Marcos Cafù. Infatti, come riportato ormai anche da molte testate, Cafù deve a banche e creditori un'importante cifra che si aggira sopra i 3 milioni di euro.

Nel frattempo, la sua imponente villa in Brasile, finisce così all'asta per 7.4 milioni di euro, e se non verrà presentata nessuna offerta nelle prossime settimane, la base d'asta di acquisto verrà quindi dimezzata.