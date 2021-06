Cafù, il pendolino brasiliano pluridecorato con Roma e Milan

Per anni è stato uno dei migliori terzini al mondo, oggi è oggetto di studio per molti giovanissimi del ruolo che vorrebbero ripercorrerne le gesta, anche solo in parte. Marcos Evangelista de Moraes, in arte Cafu, è cresciuto calcisticamente nel San Paolo prima di approdare in Europa, nel Real Zaragozza. In Spagna rimase pochi mesi, giusto il tempo di vincere una Coppa delle Coppe, per poi tornare in Brasile. Il suo cartellino infatti fu acquistato dalla Parmalat, azienda che sponsorizzava il Palmeiras. Prima di arrivarci, però, Cafu fece una tappa burocratica allo Juventude. Nel Palmeiras rimase due anni, quelli precedenti al suo arrivo in Italia. Nella Roma giocò 6 stagioni, e un certo Zeman lo definì 'il miglior terzino offensivo del mondo'. Con la Roma vinse diversi trofei, Scudetto compreso, ma nel 2003 si liberò a zero e firmò per il Milan. In rossonero Cafu si prese qualche rivincita verso chi lo considerava finito e giocò altre 5 stagioni a buoni livelli. Attualmente Cafu è il primatista in fatto di presenze con la maglia del Brasile. In carriere il Pendolino ha vinto 4 Campionati paulista, un Campionato brasiliano, 2 Campionati italiani, 2 Supercoppe italiane, 2 Coppe Libertadores, 2 Coppe Intercontinentali, 2 Recopa Sudamericana, una Supercoppa sudamericana, una Coppa CONMEBOL, una Coppa delle Coppe, due Supercoppe UEFA, una Champions League, una Coppa del Mondo per Club, 2 Mondiali, 2 Copa America e una Confederations Cup. Oggi Cafu compie 51 anni.