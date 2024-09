Cafu ricorda gli anni al Milan: "Tanti trofei alzati, siamo ancora una famiglia"

Marcos Cafu, ex terzino rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha ricordato gli anni al Milan: "Di trofei ne abbiamo alzati, ma la cosa più bella che mi rimane di quegli anni è l’amicizia con questi ragazzi. Ogni volta che ci rivediamo è un’emozione. Siamo ancora una famiglia. Ancelotti? È stato un piacere essere allenato da lui: è un tecnico eccezionale che è stato fondamentale per tanti trionfi rossoneri. Sapeva sempre quello che doveva dire nello spogliatoio per trasmettere tranquillità prima di una gara importante.

Non mi sorprende che stia continuando a vincere: come allenatore è il migliore al mondo, ma è soprattutto una grande persona. Sono fortunati i miei connazionali Vinicius, Rodrigo ed Endrick ad averlo a Madrid”.