Calcio: Mihajlovic non sarà in panchina per Bologna-Brescia

(ANSA) - BOLOGNA, 31 GEN - Niente Brescia per Sinisa Mihajlovic. Il tecnico rossoblù, colpito da leucemia a luglio e sottoposto a trapianto di midollo osseo il 29 ottobre scorso, è stato ricoverato all'Istituto di Ematologia 'Seràgnoli' di Bologna a inizio settimana per una cura antivirale e domani sarà costretto a osservare la partita casalinga del suo Bologna dalla tv. "Non è una sorpresa, sapevamo che avrebbe fatto qualche giorno in ospedale. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro come abbiamo fatto sempre. Dobbiamo far capire a tutti che non ci arrendiamo", ha spiegato il vice di Mihajlovic, Miroslav Tanjga, che ha chiuso le porte alla possibilità che Sinisa potesse essere a sorpresa in panchina, nel corso della conferenza stampa di presentazione del match. "Sinisa ci ha chiesto di fare la partita fin dal primo minuto. Ce l'abbiamo sempre messa tutta per permettere al nostro allenatore di proseguire nelle sue cure con grande tranquillità. I ragazzi sono sempre stati professionisti esemplari", è stato il commento del collaboratore tecnico Emilio De Leo. (ANSA).