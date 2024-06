Calhanoglu su Montella: "Abbiamo lavorato insieme al Milan, avevo un ruolo diverso"

vedi letture

Dal prato del Dall'Ara di Bologna, il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di Sky Sport per esprimere ansia, gioia ed emozione nel complesso per la qualificazione ad Euro2024 in Germania, che è sempre più alle porte. Domani tra l'altro l'impegno amichevole contro l'Italia di Spalletti: "Emozioni sono tante e pure pesanti, quando giochi per la Nazionale è sempre diverso perché puoi sempre fare qualcosa di più visto che rappresenti il tuo Paese. Giocare in Nazionale è sempre bello, è un orgoglio essere qui ed essere capitano, ho lavorato tanto per essere un giocatore importante e mi sento tale. Ho delle responsabilità".

Bello sfidare l'Italia dei tuoi compagni del blocco Inter?

"Sono contento, sicuramente. Hanno una bella squadra, conosco quasi tutti. Domani vedrò i miei compagni, sono fortissimi. Sarà un bel test per noi per capire a che punto siamo. Sarà una bella partita, ci siamo preparati molto bene avendo lavorato tanto. Domani si vedrà".

Montella ha capito che questo è il ruolo migliore?

"Ma noi abbiamo lavorato insieme al Milan, non ci sono problemi di ruolo. In quel momento insieme avevo un ruolo diverso, coi tempi è cambiato sicuramente. Ma lui sa già tutto. Ha fatto una cosa grande con la qualificazione all'Europeo, è stata una cosa importante per noi. Stiamo crescendo, abbiamo una squadra giovane. Siamo fiduciosi".