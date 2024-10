Capello: "Il rispetto della storia è fondamentale. Il Milan ha bisogno di recuperare certi valori"

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 19:18 Gli ex

Fabio Capello è intervenuto oggi a SkySport24 per parlare di Marco van Basten che oggi compie 60 anni. Durante l'intervista, l'ex tecnico rossonero ha parlato anche dei problemi del Milan attuale: "Il rispetto della storia è fondamentale, così come tenere qualcuno nella squadra e nella società personaggi che ricordi questa cosa. Nel Milan ci sono Baresi e Massaro, è stato mandato via Maldini.

Il Milan ha bisogno di recuperare certi valori. Ricordiamo tutti quelli che hanno dato tanto a questo club, sperando che al più presto tornino i risultati perchè il Milan e i suoi tifosi se lo meritano".