MilanNews.it

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha detto la sua anche su Olivier Giroud. Ecco il suo pensiero sul centravanti francese: "Se sono sorpreso da Giroud? La verità? No, per niente. Feci i complementi agli amici Maldini e Massara quando lo presero: è il giocatore giusto per quel ruolo lì".