Capello: "Rigore inventato, ha falsato la gara. Ma il Milan mi è piaciuto"

MilanNews.it

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, presente negli studi di Sky dopo Milan-Chelsea, ha parlato così della squadra di Pioli: "In 10 ha lottato e ha creato occasioni. Il Milan mi è piaciuto, deve continuare così per conquistare la qualicazione agli ottavi di Champions League. Ho visto un Milan tonico e determinato. Il rigore ha falsato la gara, ma il Milan era andato in campo convinto di poter vincere. Purtroppo l'arbitro ha rovinato la gara, non si può fischiare un rigore così. E' un rigore inventato".