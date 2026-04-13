Capello su Leao: "È stato il simbolo di un Milan sotto ritmo"

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Intervistato dalla Gazzetta dello Sport per analizzare il momento difficile del Milan, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha commentato così i fischi a Rafael Leao contro l'Udinese: "I fischi li ho sentiti anche io. E ho letto le parole di Rabiot, che invece invita il pubblico ad aiutare Leao. Giusto, ma ecco, io aggiungerei che pure il portoghese deve aiutarsi un po’ da solo.

Cosa succede a Rafa? L’ho detto più volte, a me da centravanti non convince. Ma al di là del ruolo, mi sembra proprio non ne abbia come una volta. Quando nel secondo tempo è stato spostato all’ala sinistra, la sua posizione preferita, non andava quasi mai uno contro uno. È stato il simbolo di un Milan sotto ritmo".