Capello su Theo Hernandez: "Recuperarlo è fondamentale per il Milan"

Domani sera contro la Roma, Theo Hernandez potrebbe finire in panchina per la terza volta di fila, mentre per Alex Jimenez si prospetta la terza gara consecutiva da titolare, anche se stavolta dovrebbe giocare da esterno alto a sinistra al posto dell'infortunato Leao. Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha detto la sua alla Gazzetta dello Sport su queste scelte di Fonseca: "Io vedrei bene Hernandez e lo spagnolo insieme: due giocatori che si scambiano tra di loro, che sovrappongono, cambiandosi magari anche di posizione quando si difende.

Ma io credo che sia fondamentale soprattutto il recupero di Theo: la sua forza, la sua personalità e la sua qualità sono importanti. Il fatto che abbia lavorato anche nel giorno di riposo ci dimostra quanta voglia abbia di tornare. E credo che sia molto importante ciò che ha fatto vedere".