Capozucca su Cassano: "È competente di calcio, in tv esternazioni colorite"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

"Cassano e le sue esternazioni? Lo ripeto: a livello di competenze per quello che ho conosciuto e frequentato in una chat di gruppo durante il lockdown è preparato". Lo ha detto intervistato l'ex direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. "Per quanto riguarda i discorsi che fa alla Bobo TV non so mai se siano esternazioni colorite oppure pensieri suoi. Però - ha concluso Capozucca - ha grande competenza e conoscenza del calcio".