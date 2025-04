Carlo Ancelotti, colpo di scena: ora rischia di saltare l'accordo con il Brasile

Nell'arco di ventiquattro ore tutto è cambiato. Prima sembrava praticamente fatta per l'approdo di Carlo Ancelotti come nuovo commissario tecnico del Brasile, adesso invece l'affare rischia di saltare. L'indiscrezione lanciata dal portale spagnolo Relevo spiega che era stata stabilita anche la data d'esordio del tecnico italiano da nuova guida della nazionale verdeoro, ossia il prossimo 6 giugno contro l’Ecuador nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026.

Cosa è successo

La Federcalcio brasiliana, con tanto di emissario, ha spinto per chiudere in fretta l'accordo con l'attuale allenatore del Real Madrid, ma dalla casa Blanca non hanno gradito il momento in cui oggi pomeriggio Ancelotti è arrivato da Londra accompagnato dall’emissario della CBF, dopo aver definito tutti i dettagli dell’accordo per il passaggio al Brasile da ct. Questo anche perché la trattativa è stata delineata ancor prima di fare il punto sul suo futuro con il club di Florentino Perez, nonostante il ciclo di Ancelotti sia giunto al termine e per il Mondiale per Club la società sembrava convinta di affidare le redini della squadra a Solari nei panni di coach ad interim.

L'affare rischia di saltare

L'ingaggio di Ancelotti ora appare più che complicato, si apprende: difficilmente si farà, per mancanza di tempo. La CBF ha bisogno di un allenatore subito e non può aspettare né la fine della stagione, né il Mondiale per club. "Carletto" ha ancora un anno di contratto con il Real Madrid e questo potrebbe aver pesato ulteriormente sulla reazione alla situazione da parte della società spagnola. Se i piani alti dei blancos non gli permetteranno di partire prima del Mondiale per Club, allora si ritirerà dall'affare con il Brasile e continuerà al Real.