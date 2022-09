Carraro: "Milan a RedBird? Rivoluzione storica che farà bene anche a tutto il calcio italiano"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Franco Carraro, ex presidente del Milan dal 1967 al 1971, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport il passaggio del club rossonero a RedBird: "E' una rivoluzione storica. Che può fare bene non soltanto al Milan, ma a tutto il calcio italiano. Delle persone competenti, che sanno di sport e di finanza, dicono: questo è un mercato su cui si può investire. E lo fanno. E con non pochi soldi".