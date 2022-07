Castillejo saluta il Milan: "Ho vissuto quattro anni fantastici, grazie a tutti"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Samu Castillejo ha salutato il Milan dopo quattro stagioni. Lo spagnolo è stato infatti ceduto a titolo definitivo al Valencia, squadra dove ritroverà Rino Gattuso come allenatore. L'ex rossonero ha affidato le proprie emozioni ad un lungo post social, ringraziando tutti per l'affetto ricevuto in questi anni da milanista e ricordando anche momenti memorabili come la vittoria dello Scudetto.



Di seguito il messaggio dello spagnolo: "Ciao a tutti ì milanisti, non saprei da dove iniziare perché potrei dirvi tante cose ma non riuscirei a spiegare a parole le emozioni che ho vissuto con questa maglia.

Volevo ringraziare ognuno di voi per tutto l’affetto, l’amore e soprattutto per quello che mi avete dato ogni giorno. Lascio qua tanti amici, compagni e persone a cui voglio e vorrò sempre bene, ho passato 4 anni fantastici insieme a voi, con alcuni momenti di difficoltà e tanti altri indimenticabili come vincere uno SCUDETTO. La prima volta che sono entrato a San Siro avevo 11 anni e la ricordo come fosse ieri, farfalle nello stomaco e una sensazione indescrivibile… chi avrebbe immaginato che quella sarebbe stata la mia casa per 4 anni. Scrivo queste parole con tutto il mio cuore e la mia anima, quello che ho sempre messo per questa maglia e questi colori. GRAZIE DAVVERO A TUTTI, ARRIVEDERCI.