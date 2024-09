Che cosa rappresenta il Milan? La risposta di Zambrotta

vedi letture

Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero e campione del mondo con l'Italia nel 2006, è stato protagonista dell'ottavo episodio del podcast ideato e programmato da Milan TV “Unlocker Room“. Questi gli spunti più interessanti della speciale intervista all'ex difensore milanista.

Che cosa rappresenta il Milan? "Calcola che in quegli anni era comunque un Milan che se la giocava con la Juventus. Era un Milan-Juve in quegli anni, 2001, 2002, c'erano Milan e Juve, per poi arrivare al 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 08 anche. Quindi erano quelle le lotte, le due squadre, in un campionato dove facevano la differenza. Quindi il Milan come la Juve hanno la storia dalla loro parte. Il Milan ha una storia di grandi successi, di grandi vittorie, di una grande società, di un grande presidente, di una grande famiglia, quindi quello era più importante tornare in una grande squadra in Italia, vicino casa, perché poi chiaramante Milanello-Como-Milano era vicino casa. Quidni era la voglia di tornare, ripeto, tornare a grandi livelli. A quei tempi il Milan era la priorità nel tornare".