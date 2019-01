Chelsea, Higuain presentato ai tifosi prima della gara col Tottenham

Gonzalo Higuain è a Stamford Bridge per assistere alla gara dei compagni del Chelsea contro il Tottenham nel ritorno della semifinale della Carabao Cup. In questo video della collega del London Evening Standard, si vede il momento in cui il Pipita è stato presentato ai nuovi tifosi a pochi minuti dal fischio d'inizio del match.

Gonzalo Higuain has been presented to the Chelsea fans! And he even said a few words in English... #CFC pic.twitter.com/uAMcV6cM2Z