Cioffi: "Adli è un fuoriclasse: sono innamorato di lui"

vedi letture

Gabriele Cioffi è cresciuto in una società dilettantistica toscana, salvo poi giocare con il Torino e, successivamente, allenare l'Udinese. Il tecnico è intervenuto ai microfoni di Lady Radio alla vigilia del match dei viola contro i granata: "È stata un'esperienza bellissima, poi diciamo che sono stato costretto ad andarmene ma sarei rimasto. Lì c'è passione, sudore, si respira in città l'amore per il Torino e incarna tanti valori che mi porto dentro. La maschera? Al mio debutto in A mi ruppi lo zigomo e stoicamente finii la partita, dissi a Zaccheroni: 'All'esordio in Serie A non mi puoi levare. Preferisco perdere la vista che uscire'. Poi rientrai due settimane dopo e fu apprezzato il mio impegno".

Adli l'ha sorpresa?

"Per me rientra nella categoria fuoriclasse, sono innamorato calcisticamente di lui. Poi anche lì può piacere meno, il calcio è uno sport orizzontale. Lovric avrebbe aiutato la Fiorentina ma è cascata in piedi con tre ottimi acquisti".