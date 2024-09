Como, vergognosi messaggi a Cutrone dopo il rigore sbagliato: "Accetto le critiche come giusto che sia, ma queste cose non le lascio passare"

vedi letture

Il Como è uscito sconfitto ieri dal match in casa dell'Udinese per 1-0. Nel finale di partita, la formazione di Fabregas ha avuto una grandissima chance per pareggiare, ma Patrick Cutrone ha fallito un calcio di rigore e così è arrivata la sconfitta per la squadra lariana.

Un errore che purtroppo ha fatto scattare l'ignoranza di alcuni "tifosi" che hanno minacciato e augurato il peggio all'ex attaccante del Milan che si è sfogato così su Instagram ripostando un commento in cui viene augurata la morte dei figli: "Accetto le critiche come giusto che sia, ma queste cose non le lascio passare. Questo è un esempio di tanti altri".