CorSera: "Donnarumma non sorride più. E la Juve è pronta ad inserirsi"

Donnarumma non sorride più. Non è contento e non può esserlo: due mesi fa volava trascinando l'Italia da un assoluto protagonista alla conquista dell'Europeo, ora invece resta a guardare gli altri giocare. Chi gli sta vicino racconta che il classe '99 sapeva che la concorrenza di Navas non sarebbe stata semplice, ma non immaginava assolutamente tutte queste panchine. Se la situazione dovesse proseguire così si aprirebbero scenari suggestivi con la Juventus pronta a fiondarsi sul portiere la prossima estate, dopo che due mesi fa la trattativa era a buon punto prima delle indicazioni di Allegri. Intanto però resta a guardare e non è il massimo né per lui né per Mancini: come può il titolare della Nazionale non giocare nel club? A riportarlo è il Corriere della Sera.