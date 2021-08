CorSera: "I dolori del giovane Gigio confinato in panchina"

"I dolori del giovane Gigio confinato in panchina": titola così questa mattina il Corriere della Sera sul momento di Donnarumma che al momento al PSG è confinato in panchina visto che il tecnico Pochettino per ora gli preferisce Keylor Navas. Ieri, il ct azzurro Mancini si è espresso così sulla situazione di Gigio: "Donnarumma non sta giocando perché è arrivato un po’ in ritardo rispetto agli altri compagni del Psg. Solo per questo".