Cosa non ha funzionato nel ritorno di Allegri al Milan? M.Colombo non ha dubbi: "Le divisioni interne al club hanno avuto un peso enorme"

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Monica Colombo ha spiegato che se Allegri ha fallito al Milan è per colpa soprattutto delle divisione interne che c'erano nel club rossonero

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta a Radio Tutto Napoli e in merito alla separazione tra Max Allegri e il Milan ha dichiarato: "Che rapporti ci sono oggi tra Allegri e il Milan? Per come è finita l'avventura e per quanto accaduto negli ultimi mesi, il rapporto è compromesso. Fino a metà marzo il Milan era in corsa per lo Scudetto, poi dopo la sconfitta contro la Lazio è iniziato il declino. Successivamente c'è stato un incontro programmatico per la stagione successiva tra Allegri, Tare, Ibrahimovic e Furlani, durante il quale sono riemerse vecchie tensioni. Dopo una lite furibonda tra Allegri e Ibrahimovic si è rotto tutto all'interno del club.

Cosa non ha funzionato nel ritorno di Allegri al Milan? Le divisioni interne al club hanno avuto un peso enorme. Quando c'è confusione ai vertici è difficile ottenere risultati. L'allenatore è stato delegittimato agli occhi dei giocatori e le varie correnti societarie hanno finito per indebolire tutto l'ambiente. Certo, anche Allegri ha le sue responsabilità, perché dopo una lunga serie di risultati positivi non ci si aspettava un crollo così evidente".