Pazzini non ha dubbi: "Al Milan c'è da ricreare tutto. Serve ripartire da gente di calcio e credibile"

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Giampaolo Pazzini, ex attaccante rossonero, ha detto la sua sul Milan che deve ripartire dopo l'ennesimo fallimento sportivo

Giampaolo Pazzini, ex attaccante rossonero, ha commentato così a SportMediaset la rivoluzione in atto al Milan: "La rivoluzione è nata per come è finita la stagione. La prima parte di stagione del Milan è stata buona, magari non giocava un bel calcio, ma si vedeva in campo una squadra umile. solida e compatta e i risultati arrivavano. Poi nel girone di ritorno c'è stata un'involuzione importante, chiuso con la brutta sconfitta contro il Cagliari. Tutti pensavamo che sarebbe andato in Champions e magari non sarebbe successo quello che è successo.

La sconfitta contro la Lazio ha fatto cadere le certezze del Milan che ha visto sfumare il sogno scudetto dopo quel ko. Erano però forse troppo sicuri di essere già in Champions e poi non sono più riusciti a raddrizzare la barca. Va detto che se contro il Cagliari vai in vantaggio dopo pochi minuti in nessuna maniera puoi perdere quella partita che valeva una stagione intera.

Cosa deve fare il Milan? C'è da ricreare tutto. Il Milan è sempre stato forte per la società e per la credibilità che aveva, quindi è chiaro che serve ripartire da gente di calcio e credibile. Questa è la base".