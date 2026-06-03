Novellino sul Milan: "Questa continua ricerca di Rangnick non mi entusiasma"

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L'ex rossonero Walter Novellino non è convinto dalla possibile scelta del Milan di affidare l'area tecnica a Ralf Rangnick

Walter Novellino, ex giocatore rossonero, ha commentato così il momento del Milan che sta pensando di affidare a Ralf Rangnick l'area tecnica del club di via Aldo Rossi: "Questa continua ricerca di Rangnick non mi entusiasma". Questo invece il suo pensiero sul futuro delle panchine di altre squadre di Serie A: "Abate-Torino? Sono felice invece di vedere che Ignazio Abate probabilmente andrà al Torino, ha il carattere giusto.

Allegri-Napoli? È una scelta giusta. Sa gestire bene i calciatori. Grosso-Fiorentina? Buona scelta. Ma Vanoli non mi dispiaceva, su di lui punterei sempre: è un tecnico valido. Gattuso-Lazio? Farà bene. Ne sono sicuro. Sono invece curioso di vedere Sarri all'Atalanta".