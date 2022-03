Costacurta: "Campionato finalmente equilibrato. Napoli-Milan non è decisiva"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Il solo fatto che ci sia una lotta con più squadre è una bella notizia per il campionato italiano". La bagarre per il vertice appassiona anche Alessandro Costacurta, che ai taccuini de Il Mattino ha espresso un parere sulla corsa Scudetto: "Si pensava che l'Inter potesse ripetere il cammino della passata stagione, ma dopo anni abbiamo un campionato finalmente molto equilibrato". La sfida di domenica tra Napoli e Milan, a detta dell'ex difensore, non sarà decisiva: "Non credo che cambierà molto se dovesse vincere una o l'altra, perché è un campionato nel quale le squadre non hanno la continuità per 6 o 7 vittorie di fila. Il campionato non si deciderà negli scontri diretti".