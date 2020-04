Crespo: "Sogno tutti i giorni di tornare a San Siro"

Durante il suo intervento su Sky Sport 24 Hernan Crespo ha parlato del suo futuro da allenatore. Il centravanti ex Milan ha ribadito ancora una volta il suo amore per l'Italia e per Milano: "A me piacerebbe allenare le squadre in cui ho giocato, io vorrei tornare a San Siro. Voglio tornare a San Siro, sempre che non me lo tirino giù (ride, ndr). Sogno tutti i giorni di tornare a San Siro, è un posto magico”.