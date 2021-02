Crotone, Stroppa: "Nel Milan vedo la mia infanzia, la mia adolescenza e un pezzo della maturità"

Giovanni Stroppa, ex gicocatore rossonero e attuale tecnico del Crotone, ha parlato così dei suoi anni al Milan ai microfoni del Corriere dello Sport: "Sono i colori che ti restano dentro. Sei abituato a giocarci dentro, non contro. Io non vedo il Milan come lo vedono tutti. Vedo la mia infanzia, la mia adolescenza, un pezzo della maturità. Però non posso permettermi di emozionarmi granché. Ha presente la classifica, no? In un’altra situazione magari ci penserei di più".