Cuoghi: "Peccato per Theo, era in grande forma. Calabria lo lascerei a destra"

In merito all'assenza di Theo Hernandez e al possibile spostamento a sinistra di Calabria, l'ex rossonero Stefano Cuoghi ha spiegato a tuttomercatoweb.com: "Peccato per Theo perchè era in una forma splendida e aveva anche segnato con la Nazionale. I titolari sono titolari ma una grande squadra ha anche giocatori che vengono impiegati meno e che sono importanti. Tonali ad esempio l'anno scorso ha avuto qualche difficoltà ma adesso è un titolare fisso... Calabria a sinistra al posto di Theo? Lo lascerei a destra perchè altrimenti perderesti un po' a sinistra e anche a destra considerato che lì non c'è un altro giocatore al livello di Calabria".