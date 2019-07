Cutrone ai Wolves, F. Galli: "Lasci il Club che ti ha accompagnato nella tua crescita, in bocca al lupo per la tua nuova sfida!"

Attraverso Instagram, Filippo Galli, ex giocatore ed ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha dedicato questo messaggio a Patrick Cutrone, che nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del Wolverhampton: "Si dovrebbe attendere l’ufficialita’ ma... Lasci il Club che ti ha accompagnato nella tua crescita. Il tuo modo di affrontare le partite ti ha fatto amare da tutti. Non deve essere facile e chissà quanti pensieri attraversano la tua testa, di sicuro anche quello di voler dimostrare il tuo valore anche lontano da qui. I Wolves avranno un guerriero ed un tifoso in più. Forza Patrick e in bocca al lupo per la tua nuova sfida in Premier League!".