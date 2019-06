Daino: "Maldini è una garanzia. Il Milan ha una buona base da cui ripartire"

Intervenuto a Radio Sportiva, Daniele Daino, ex rossonero, ha commentato così il momento del Milan: "Maldini rappresenta il Milan da una vita, è un nome di garanzia. Ci tiene alla squadra e ci sono le possibilità di preparare una squadra che possa entrare in CL. Con lui si può costruire un club davvero europeo. Giampaolo? Bisogna tenere conto dell'organico che ha il Milan per capire come valorizzarlo. La volontà della società è cercare un allenatore che valorizzi le due punte al massimo. A me piacerebbe Sarri, che già da Empoli apprezzo tantissimo. Per il nuovo Milan c'è una buona base da cui ripartire con giovani importanti. Se dovessero essere ceduti, però, non sarà facile: bisogna intervenire sul centrocampo e sulla fascia sinistra di difesa".