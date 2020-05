Daino: "Milan, servono i campioni oltre ai giovani. Pioli non adatto"

L'ex rossonero Daniele Daino ha spiegato a TMW Radio le tre cose che dovrà fare il Milan il prossimo anno: "La società è il primo punto. E non intendo sul lato della vendita, ma più che altro sul fatto di creare una società forte in ogni settore. Si dovranno rivedere alcuni dirigenti. Giusto che si mettano in discussione se non vanno bene. Investire sui giovani poi è giusto, ma se ti chiami Milan e devi entrare tra le prime quattro, ecco che qualche errore è stato fatto. C'è bisogno di valorizzare i giovani che hai, come Theo Hernandez, ma attorno a questi devi inserire dei campioni. Ne servono altri 2-3. E credo che Biglia, per le sue condizioni, non possa più far parte di questo club. E poi c'è la questione allenatore. Pioli secondo me non sembrerebbe avere il curriculum del tecnico che può fare cose importanti".