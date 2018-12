Daino su Bologna-Milan: "Partita aperta a tutti i risultati"

Daniele Daino, doppio ex di Bologna e Milan, è stato intervistato dal Corriere di Bologna e sulla sfida di marted' tra rossoblù e rossoneri ha dichiarato: "Può essere una partita aperta a tutti i risultati. Il Milan non è imbattibile però è una squadra che non regala niente, affamata come Gattuso. Inzaghi invece non è ancora riuscito a dare un’identità precisa al Bologna. Ora tocca a Pippo circoscrivere un assetto preciso: il tempo degli esperimenti è finito".