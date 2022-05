Dall'Inghilterra, il Newcastle fa sul serio per Paquetà: pronti 60 milioni

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Bruno Guimaraes, il Newcastle vuole fare di nuovo spesa a Lione. Secondo le informazioni riportate da The Times, il club inglese è pronto ad effettuare un'offerta faraonica per Lucas Paquetà: la proprietà saudita sarebbe disposta a mettere sul piatto ben 59 milioni di euro per l'ex giocatore del Milan, una proposta quasi irrinunciabile visto che rappresenterebbe una grossa plusvalenza. Paquetà fu acquistato dal Lione per soli 20 milioni alla fine della finestra estiva del mercato 2020.