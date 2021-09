Dall'Olanda, l'ex rossonero Huntelaar a breve annuncerà il ritiro

Secondo diversi media olandesi, Klaas-Jan Huntelaar, ex giocatore fra le altre di Ajax, Milan e Real Madrid avrebbe deciso di appendere gli scarpini al chiodo e di ritirarsi. L'attaccante olandese non ha ancora ufficializzato la sua decisione, ma nelle prossime ore è attesa la comunicazione ufficiale. Huntelaar, nato a Drempt, ha compiuto lo scorso mese di agosto 38 anni. Nella sua carriera ha vestito la maglia del Milan nel 2009/2010, quando i rossoneri erano allenati da Leonardo. Quell’anno per lui 30 presenze (molti dei quali spezzoni) e 7 reti. Con l’Olanda risulta essere al momento il secondo miglior marcatore di sempre con 42 gol (dietro a Robin Van Persie che è a 50) in 76 partite giocate.