Il quotidiano sportivo AS conferma un'ipotesi emersa già nelle ultime settimane. Daniele Bonera potrebbe tornare in rossonero, nel ruolo di secondo di Marco Giampaolo. Il giornale iberico, infatti, sottolinea come l'ex difensore milanista non abbia accettato la proposta di rinnovo del Villarreal per dedicarsi alla panchina.